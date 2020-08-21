В ускоренном темпе: Климова в легинсах и топе-бра устроила экспресс-тренировку в саду своего коттеджа

42-летняя Екатерина Климова на личной страничке микроблога поделилась свежими домашними кадрами, запечатлев на камеру смартфона свою экспресс-тренировку. При этом, знаменитость не стала делиться с подписчиками советами, относительно того, как привести свою фигуру в тонус после «карантинных» каникул. Будучи мамой четверых детей, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» старается находить время и на занятия спортом.

Примечательно, что экспресс-тренировку на свежем воздухе знаменитость решила провести в саду загородного коттеджа. Экс-возлюбленная Гелы Месхи примерила не сковывающий движения костюм, отдав предпочтение облегающим легинсам и топу-бра. А вот обувь актриса предпочла и вовсе не надевать.

Главной мотивацией для 42-летней Екатерины Климовой стали будущие спектакли. Бывшая жена Гелы Месхи активно готовится к театральному сезону.

«Скоро спектакли», — отметила актриса.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в спортзал Екатерина обычно ходит вместе со старшей дочерью, 18-летней Елизаветой Хорошиловой. А младшую наследницу — четырехлетнюю Беллу — актриса записала в секцию по плаванию. В одном из своих интервью Климова призналась, что их с Гелой Месхи дочка вполне могла бы заявить о себе в художественной гимнастике. Малышка обладает природной грацией. Однако актриса не готова отказываться от съемок для того, чтобы возить Беллу на соревнования.