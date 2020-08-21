«Это законный ход, когда идет беспредел»: Никита Джигурда высказался о смене адвоката Михаила Ефремова

Самой громкой новостью последних дней по делу о ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова стал его отказ от адвоката Эльмана Пашаева. Актер перевел его в консультанты, а себе подыщет нового защитника. Как заявлял ранее Ефремов, «посильнее». Причем, на примете у артиста уже есть два юриста – это Генрих Падва и Генри Резник. Актер Никита Джигурда считает, что тем самым Ефремов сделал правильный ход.

«Будет другой адвокат, над которым Александр Добровинский не будет смеяться. А Добровинского от меня ждет большой сюрприз по поводу его дипломов. Ранее никто этими вопросами не задавался, а я задался. Я знаю гораздо больше. Считаю Эльмана Пашаева великим адвокатом, он делает все правильно. Он показывает миру, как ведет себя судья, который отклоняет и видео, и ходатайство об экспертизах, которые в независимом суде были бы обязательно назначены, потому что речь идет о невиновности Ефремова», — рассказал порталу Teleprogramma.pro Джигурда.

По его словам, Михаил Ефремов сделал правильное решение, что поможет ему использовать законные методы.

«Это правильное решение Михаила, чтобы использовать законные методы. Он не отказался от Пашаева, не сказал ни одного дурного слова. Это законный ход, когда идет беспредел. Я убежден в победе», — добавил Джигурда.

больше по теме Адвокат Михаила Ефремова заявил, что за рулем в момент ДТП был другой человек Эльман Пашаев нашел свидетеля по имени Алексей Кобец из Иваново.

Согласно законодательству, у Ефремова есть пять дней, чтобы заявить нового адвоката. В противном случае, суд назначит его по своему усмотрению. Следующее заседание запланировано на 24 августа.