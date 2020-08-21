Михаил Ефремов отказался от адвоката Эльмана Пашаева

В Пресненском суде Москвы, где проходят слушания по делу о ДТП с участием авто Михаила Ефремова, сегодня было по-настоящему жарко. Сначала адвокат актера подал ходатайство об отводе судьи Елены Абрамовой из-за того, что она якобы предвзято относится к процессу. Ему отказали. А позже и сам Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева.

Актер отметил, что Пашаев и его коллега будут его только консультировать, а он найдет специалистов посильнее, которые лучше учились. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды».

Новых защитников Ефремову необходимо найти в течение пяти дней. В случае если он не уложится в срок, то их назначит суд. Продолжение процесса начнется в 10 утра 24 августа. Но Ефремов уже подметил себе других адвокатов. Ими могут стать знакомые актера юристы Генрих Павда и Генри Резник.

больше по теме Адвокат Михаила Ефремова заявил, что за рулем в момент ДТП был другой человек Эльман Пашаев нашел свидетеля по имени Алексей Кобец из Иваново.

Ранее адвокат Сергей Жорин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что попытки затягивания процесса все же имеются. Он отметил, что второй участник ДТП Сергей Захаров гипотетически мог умереть в больнице по разным причинам. Возможно, это была неквалифицированная медицинская помощь или у него имелось какое-либо заболевание. Не исключил адвокат и неисправность транспортного средства.