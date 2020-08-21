«Урон самооценке»: Анфиса Чехова рассказала о действии соцсетей

На днях Анфиса Чехова рассказала о запуске второго сезона шоу «Модель XL», который покажет телеканал «Ю». Именно после общения с участницами проекта телеведущая сделала определенные выводы. Она считает, что один из самых больших уронов нашей самооценке наносят окружающие люди. И во многом виноваты социальные сети. Мнением она поделилась в своем Instagram.

«Есть у нас определенные, навязанные обществом, стандарты красоты… И все, кто в них не вписываются, автоматически становятся объектами критики и насмешек. С появлением Инстаграма, этим, так называемым критикам, открылось огромное поле деятельности. Ведь рассказать человеку о его недостатках, да еще анонимно, с закрытой страницы — это даже проще, чем в туалет сходить или сигарету прикурить», — написала Чехова.

Кстати, комплексам подвержены не только девушки с нестандартной фигурой. На днях актриса Настасья Самбурская рассказала, что переживает из-за своих кривых ног и целлюлита.