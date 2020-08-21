«Пятница»: Филипп Киркоров покуражился на флайборде

Филипп Киркоров с детьми наслаждается греческим солнцем, морем и воздухом. Компанию ему составила Ани Лорак с дочкой. На курорте Элунда каждый из них нашел себе занятие по душе. Пока дети изучают азы гольфа и серфинга, но не забывают и об учебе, певец получает адреналин на флайборде. Роликом он поделился со своими подписчиками в Instagram.

«Пятница — она такая… Непредсказуемая, опасная, шальная и всегда на кураже! Проведите пятницу также безудержно! И будет вам счастье!», — подписал видеоролик Киркоров.

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Несмотря на отпуск, артист успевает изучать новости российского шоу-бизнеса. Накануне он перешел на сторону Примадонны. Аллу Пугачеву обвиняли в том, что она якобы помешала Валентине Легкоступовой выступать на большой сцене.