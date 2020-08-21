«Лето настоящее почувствовать»: Леонид Агутин провел полдня в Турции

Пока многие звезды шоу-бизнеса греются в лучах теплого солнца во время своих отпусков, Леонид Агутин работает. Правда, и трудовые будни умудряется скрасить яркими моментами отдыха. Со своими подписчиками в Instagram он поделился снимками с турецкого побережья.

«Заехал в Турцию на полдня — лето настоящее почувствовать и в море упасть. Прилетели с командой, сдали тест, искупались, отыграли и утром обратно. В общем, было стремительно, но славно!» — написал Агутин.

Недавно артиста возмутил сервис в самолете. Он рассказал, что в полете стюардесса не дала кусочек лимона. Якобы Роспотребнадзор запретил выдавать пассажирам разрезанный кем-то ранее лимон. Все это, конечно, связано с карантинными мерами. Но, по словам артиста, этот запрет почему-то не распространяется на горячие блюда. Позже Агутин обнаружил лимон в своем обеде.