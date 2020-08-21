«Есть попытки затягивания»: адвокат Жорин высказался о деле Ефремова

Судебное разбирательство по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова обрастает новыми подробностями. Накануне адвокат артиста Эльман Пашаев представил суду нового свидетеля. Им стал Алексей Кобец из Иваново. Якобы он видел, что за рулем автомобиля был не Ефремов.

Правда, позже выяснилось, что у Кобеца проблема со зрением. Он видит только одним глазом, причем на «минус три». Когда же будет поставлена точка в этом деле, ведь многим обывателям уже кажется, что его затягивают. Своим мнением поделился адвокат Сергей Жорин.

«Пострадал потерпевший – это очевидно, но он впоследствии скончался. Здесь необходимо установить причинно-следственную связь между смертью и ДТП. Точнее, вину Ефремова в том, что он (Захаров – прим. ред.) скончался. Гипотетически он мог умереть из-за неквалифицированной медицинской помощи, может быть, у него было сопутствующее заболевание. Возможно, была неисправность транспортных средств, не сработали подушки безопасности и так далее. Наверное, следствие это установило путем назначения экспертиз. Думаю, всего этого шоу можно было избежать. Адвокатская этика не дает мне возможности сказать все, что я думаю. Да, есть попытки затягивания. Но следствие и суд дают понять, что затянуть это дело не дадут», — рассказал Жорин в эфире радио «Комсомольская правда».

Авария с участием автомашины Михаила Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Второй участник ДТП – водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Судебное разбирательство продолжается. Недавно родственники покойного предъявили Ефремову иск за моральный ущерб в размере 1 рубля. Старший сын Захарова просит гораздо больше – 6,5 миллиона рублей.