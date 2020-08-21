Рустам Солнцев нашел в архивах фото юной Водонаевой на сцене и Меньщикова в красной рубахе

Снимок, судя по всему, был сделан во время одного из концертов участников «Дома-2».

Шоумен Рустам Солнцев нашел в своих архивах уникальный кадр, который опубликовал на страничке в Instagram. На фотографии можно увидеть совсем еще юную Алену Водонаеву — одну из главных звезд проекта «Дом-2». Она запечатлена на сцене с микрофоном.

Рядом с ней ее ухажер и тогдашний жених — Степан Меньщиков. На нем красная рубаха, штаны и соболиная накидка. Судя по всему, Водонаева исполняла какую-то композицию, а Меньщиков активно ей помогал и подпевал.

«Скульптурная группа «Я за томатным». Существует по сей день, выставляется в краеведческом музее города». Рустам Солнцев

«Алена в те годы представляла себя в «ВИА Гре», а Степа мечтал о «На-на», «А Степка-то боярин. В соболях», «Классно. Таким и запомнился «Дом-2». После больше его не смотрела», «Красавцы. Пара была огонь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Водонаевой и Меньщикова на проекте была страстная любовь с частыми драками. Впрочем, свадьбой их бурный роман не завершился. Водонаева была на проекте с 2004 по 2007 год, а Меньщиков продержался чуть дольше. После он закрутил роман с Викторией Боней, известной моделью и телеведущей. Но и здесь все завершилось расставанием. Недавно шоумен снова вернулся на скандальный проект со своей новой женой.