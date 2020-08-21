Рома Жуков женился на своей возлюбленной, которая выбрала для торжества белое платье с фатой

Музыкант Рома Жуков женился на своей возлюбленной Ольге Илларионовой, с которой жил последние два года. Известно, что торжество прошло в одном из ресторанных комплексов в Московской области.

На мероприятии появились звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них — певец Шура, телеведущая Дана Борисова и многие другие. Всего, как сказал Жуков, он разослал приглашение более чем ста друзьям, но не все, к сожалению, смогли прийти.

Отметим, что на женихе, который сделал предложение любимой полгода назад около Эйфелевой башни в Париже, в этот день был стильный классический костюм темного цвета. Ольга Илларионова выбрала традиционное для невест белое платье с фатой, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Рома Жуков со скандалом развелся с предыдущей женой Еленой, которая подарила ему семерых детей. Одна из дочек звезды несколько лет назад погибла после удара качелей. Ей было всего пять лет. Певец пребывал долгое время в шоке после той истории. Девочка получила открытую черепно-мозговую травму. Сам исполнитель последние годы живет в Сочи. С бывшей женой, которая обвиняла его во всех смертных грехах, он не общается.