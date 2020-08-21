Адвокат Агаты Муцениеце объяснила, почему актриса отказалась сниматься с Прилучным «В клетке»

Адвокат актрисы Агаты Муцениеце Жанна Маргулис объяснила, почему звезда отказалась снимать в продолжении сериала «В клетке» со своим бывшим мужем «мажором» Павлом Прилучным. Как выяснилось, дело вовсе не в натянутых отношениях между звездами после развода, а в определенном давлении, которое оказывал на Муцениеце актер через своих представителей. Такой поворот дела ее не устроил, и она решила не сниматься в сериале.

Как отметила юрист, в этой истории налицо понуждение к заключению договора со стороны Павла Прилучного. По ее мнению, действующим законодательством подобные действия запрещены, но он почему-то решил закрыть на эти факты глаза.

Если следовать азам права, то, как сказала адвокат, ультиматум в законе может быть только в одном случае. Когда речь идет о завещании. Как видно, это совсем другой случай.

Ранее Павел Прилучный объявил в соцсетях, что его бывшая жена будет сниматься в продолжении сериала «В клетке», где «мажор» не только исполняет главную роль, но и выступает продюсером. Возможно, он таким способом пытался подогреть интерес к картине, что ему в общем-то в какой-то мере удалось.

Позже стало известно, что актриса через своих менеджеров попросила посмотреть сценарий продолжения сериала. Продюсеры согласились предоставить его только после подписания соглашения о неразглашении сюжетной линии. Такой поворот дела актрису, которая не так давно развелась с Прилучным после восьми лет брака, не устроил, сообщает «Комсомольская правда».