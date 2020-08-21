«Когда текст неожиданно вылетает из головы»: «Уральские пельмени» поделились забавными ляпами

Юмористы на своей страничке в соцсетях опубликовали смешное видео с прошедших концертов.

Юмористы из шоу «Уральские пельмени» в Instagram не побоялись показать свои ляпы. Они родились на их концертах в разные годы. Надо отметить, что ролики, где юмористы забывают или путают текст, смотрятся буквально на одном дыхании. Получилось очень весело и забавно.

«Когда текст неожиданно вылетает из головы. Когда реквизит ломается в руках. Когда партнеры по номеру путают реплики. Тогда появляются они — ляпы! Смотрим новую подборку любимых ляпов вместе!» — гласит подпись под видео. «По сто раз смотришь и залипаешь. С вами очень весело. Обожаем вас», «Выкладывайте их почаще», «Мои любимые «пельмени». Ваши ляпы – это просто шедевр», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что шоу «Уральских пельменей», которые в 2000 году стали чемпионами Высшей лиши КВН, с успехом идет на канале СТС уже много лет. Команда очень полюбилась зрителям. У шоу очень высокие рейтинги на телевидении.