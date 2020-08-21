«Везет мне на Сережек»: Елена Воробей закрутила роман с бывшим солистом группы «Лесоповал»

53-летняя артистка Елена Воробей в Instagram поделилась радостным событием в своей жизни. По ее словам, судьба порой дарит неожиданные встречи.

Не так давно на проекте «Три аккорда» на Первом канале она исполнила песню, которая близка ей по духу – «Судьба артиста». Вскоре она узнала, что написал ее Сергей Куприк — бывший солист группы «Лесоповал».

«Вскоре я обнаружила у себя в личке Инстаграма короткое сообщение, что я мол автор, и мне очень понравилось ваше исполнение. Вот с того самого смс мы и начали общаться, начали дружить. Серега-Сереженька. Везет мне на Сережек. Все встречи неслучайны и надеюсь, что в моем репертуаре обязательно появятся твои новые песни. Я загадала, и мы еще споемся. Хорошего позитивного дня всем, чтоб душа пела и даже чуть-чуть плясала». Елена Воробей

Отметим, что ранее Елена Воробей спровоцировала слухи о романе с юмористом Сергеем Дроботенко. Она заявила, что хотела бы выйти за него замуж. Кстати, Дроботенко, которому 50 лет, никогда не был женат. Что касается Куприка, то он на семь лет моложе артистки.