«Звери» любят чистоту: Роман Билык возмутился грязью в Вологде

Углич, Кашин, Вологда… солист группы «Звери» Роман Билык с семьей путешествует по российским городам, а в своем Instagram делится красивыми снимками местных достопримечательностей. Но вот в Вологде его поразила грязная набережная. Музыкант решил позвать местных жителей на субботник.

Как сообщает Telegram-канал Подъем, Роману позвонили из местного административного органа по делам молодежи и предложили посотрудничать. Но артист отказался и пригласил молодежь на субботник. Каково же было его удивление, когда на следующее утро набережная была убрана. А с собравшимися на субботник жителями города не оставалось ничего, как спеть хиты группы «Звери» под гитару.

Роман Билык часто устраивает концерты под открытым небом. Недавно он порадовал уличным концертом жителей Санкт-Петербурга. Своеобразную сцену музыкант развернул прямо на Невском проспекте.