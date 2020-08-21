Светлана Хоркина поделилась снимком маленького сына от 64-летнего чиновника Олега Кочнова

Гимнастка Светлана Хоркина, которой сейчас 41 год, в Instagram поделилась снимком своего маленького сына Вани. На кадре ребенок что-то рассматривает в телефоне.
«С днем рождения, Ванюшка! Нам 10 месяцев».
«Счастья, Светлана, вам и вашей семье», «Ванечка. Расти здоровеньким малыш», «Поздравляем с важной датой. Будьте здоровы и счастливы», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что в прошлом году Светлана Хоркина родила сына Ваню от 64-летнего чиновника Олега Кочнова. Он – генерал запаса. После отставки занимал пост помощника губернатора Амурской области. Позже занял пост руководителя предпринимательства Амурской области при президенте России.
Как известно, у Хоркиной также есть сын Святослав. Ему сейчас 15 лет. Его отец — олигарх Кирилл Шубский, муж покойной актрисы Веры Глаголевой и отец модели Анастасии Шубской, которая замужем за хоккеистом Александром Овечкиным.