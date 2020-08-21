Муж Легкоступовой приехал на шоу Малахова с кладбища и пообещал развеять ее прах над Тенерифе

Яхтсмен Юрий Фирсов, который сразу с похорон жены певицы Валентины Легкоступовой отправился на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» заявил, что пока не знает о судьбе праха любимой женщины. Как известно, родными было принято решение ее кремировать.

«Валя очень хотела, чтобы он был развеян над Тенерифе. Этот остров был ее местом силы. Я пообещал, что если она уйдет раньше меня, то сделаю это». Юрий Фирсов

Как отметил мужчина, его долго не хотели пускать на церемонию прощания. Дело в том, что многие, кто был в траурном зале Троекуровского кладбища, считают именно его виновным в смерти Валентины Легкоступовой. И все же ему удалось возложить цветы и попрощаться с женой, которая так внезапно ушла из жизни.

больше по теме Андрей Малахов в маске и Светлана Лазарева в темных очках приехали проститься с Валентиной Легкоступовой Певица будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Напомним, что Валентине Легкоступовой было всего 54 года. Юрий Фирсов выпивал с ней в последние недели перед смертью. По одной из версий, именно он нанес ей травму, которая в итоге привела к ее смерти. Как известно, исполнительница хита «Ягода-малина» угодила в кому, из которой уже не вышла.