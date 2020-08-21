«Любовь уходит на острова разлуки»: Александр Серов рассказал о своей единственной жене

Музыкант был в браке с гимнасткой Еленой Стебеневой на протяжении девятнадцати лет.

Певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей единственной жене – гимнастке Елене Стебеневой.

«Я не женился до 38 лет, потому что у меня не было своей квартиры. Я не хотел приводить жену в коммуналку. А потом я купил себе четырехкомнатную квартиру около МИД. Вскоре появилась и Лена в моей жизни. Я не люблю ворошить прошлое. Это просто неэтично. Я могу сказать какую-нибудь фразу, которая резанет по ушам, поэтому не хочу вспоминать те годы». Александр Серов

Как отметил певец, Стебенева была настоящей красавицей, фигуристая, спортсменка, гимнастка. «Это все не могло не тронуть мою сентиментальную душу. Любовь уходит на острова разлуки и там поселяется. Так случилось и у нас», — заметил певец.

Напомним, что Александр Серов и Елена Стебенева были вместе на протяжении девятнадцати лет. У них в 1993 году родилась дочь Мишель. Пара рассталась в 2010 году.