Сосо Павлиашвили трогательно поздравил сына от первого брака с днем рождения

Музыкант Сосо Павлиашвили в Instagram опубликовал редкий снимок своего единственного сына Левана от первого брака. Сейчас наследнику исполнителя 33 года.

«С днем рождения, мой дорогой сын Леван Иосифович! Поздравляю весь мир! Побольше таких добрых и честных людей на земле, наша жизнь была бы больше светлой и надежной! Спасибо всем, кто любит и верит в тебя. И, конечно, спасибо твоей мамочке, нашей Нино за твое появление и воспитание. Всегда твой папа и брат». Сосо Павлиашвили

«С днем рождения вашего сына. Пускай он будет вами любим и всегда счастлив», «Сын очень сильно на вас похож», «Сын – настоящий лев. Очень хорош собой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сын Леван появился у Павлиашвили от первого брака с Нино Учанейшвили. Вместе они были с 1985 по 2003 год. Сын музыканта учился в свое время в Суворовском училище. Затем окончил Военно-технический университет. Добавим, что у Павлиашвили есть еще две дочери от гражданского брака с вокалисткой Ириной Патлах.