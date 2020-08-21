«Готовим кое-что интересное»: Плющенко объявил о сотрудничестве с бывшим мужем Мамаевой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram поделился совместным снимком с трехкратным чемпионом мира и победителем первенства страны по кикбоксингу Александром Липовым. Также в кадр попал сын фигуриста, Гном Гномыч, который уже много лет занимается фигурным катанием.

«Саня Липовой заехал к нам в академию! Готовим кое-что интересное». Евгений Плющенко

Отметим, что Александр Липовой состоял в браке со светской львицей Аланой Мамаевой. Сейчас она замужем за футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым. Причем у девушки с Липовым есть совместный сын, которого зовут Алекс.

Напомним, что Павел Мамаев вместе со своим другом, футболистом «Спартака» Александром Кокориным, отсидели срок к колонии за хулиганские действия, которые они устроили почти два года назад в столице. Любопытно, что отсидел свой срок и Липовой. Его в 2019 году задержали за взятку. Он вышел на свободу в этом году по УДО. Сейчас спортсмен ведет спокойный образ жизни и старается не попадать в передряги. Он отмечал после выхода из тюрьмы, что многое переосмыслил в своей жизни.