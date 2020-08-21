Алена Кравец раскрыла предсмертную тайну Валентины Легкоступовой и ее семьи

Как отметила актриса, она всю жизнь училась у певицы любви и позитиву.

Актриса Алена Кравец, которая посетила церемонию прощания с певицей Валентиной Легкоступовой, состоявшуюся в траурном зале Троекуровского кладбища, раскрыла предсмертную тайну исполнительницы хита «Ягода-малина». Оказывается, звезда, когда угодила в больницу № 13 на Велозаводской улице Москвы, лежала в клинике не под своей настоящей фамилией.

«Семья не хотела, чтобы прознала пресса и стала дежурить в коридорах, под окнами, покупать врачей. Так мне, по крайней мере, рассказали общие друзья». Алена Кравец

Как заметила Алена Кравец, для нее Валентина Легкоступова навсегда останется образцом женственности, стиля и вкуса. Она все годы училась у нее любви и позитиву. При этом актриса убита горем и не знает, как жить дальше. Полтора года назад она хоронила на этом же кладбище свою подругу, известную певицу Юлия Началову, и вот теперь пришла еще одна беда, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Валентине Легкоступовой было на момент смерти всего 54 года. По основной версии, которую рассматривает следствие, певица упала в ванной и получила серьезные травмы головы. Вскоре ей стало хуже и она впала в кому. Врачи уже ничем не смогли ей помочь. При этом не исключено, что к смерти причастен третий муж звезды — яхтсмен Юрий Фирсов. Они вместе выпивали в квартире перед трагедией. Возможно, он периодически избивал женщину.