«Опытный кукловод Бари подставляет сына»: дочь Федосеевой-Шукшиной высказалась о продюсере

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что ее мать хочет человеческого диалога со своим мужем, продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым, но тот не идет на контакт. При этом она считает, что он в первую очередь подставляет своего сына, заявив о разводе с ее мамой.

«Опытный кукловод Бари подставляет своего сына, а сам он, дескать, здесь ни при чем. Узнав о разводе, мама пришла к Бари, хотела диалога». Ольга Шукшина

Как отметила Ольга Шукшина, Бари-младший в этой истории вообще никто и должен помолчать. Как считает дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, продюсер ведет себя крайне трусливо. Скрывается и боится поговорить с женой с глазу на глаз. При этом на 25 августа назначен суд по квартире, которую, как считает Ольга Шукшина, Алибасов ловко увел у ее мамы. Сейчас, как известно, недвижимость под арестом, сообщает «Собеседник».

Напомним, что несколько дней назад Алибасов объявил через своих представителей о разводе с женой. Вместе они не прожили и двух лет. Поводом раздора послужила квартира актрисы, которая сначала оказалась в собственности Алибасова, а потом его помощника. Федосеева-Шукшина хотела оставить недвижимость детям своей дочери Марии Шукшиной — Фоке и Фоме.