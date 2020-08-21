На могиле Александры Назаровой спустя год после ее смерти так и остался стоять деревянный крест

Спустя год после смерти известной актрисы Александры Назаровой, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет 20 августа 2019 года, на ее могиле на Троекуровском кладбище так и не появилось памятника. Здесь по-прежнему стоит деревянный крест.

Отметим, что с установкой памятника обещали в свое время помочь в Театре имени Ермоловой, где служила актриса. Однако пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Точные сроки установки памятника на Троекуровском кладбище, где покоится звезда, сегодня, судя по всему, назвать никто не сможет.

Добавим, что внучка Александры Назаровой, которая очень любила бабушку, не осталась без помощи после смерти актрисы. Саше сейчас 11 лет. Ей от бабушки досталась квартир, дача и машина. Девочка перешла в шестой класс. Учится в кадетском корпусе, где и проживает на полном пансионе. Общается с троюродными братьями и сестрами и двоюродными бабушками, и дедушками, сообщает «Комсомольская правда».

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Александра Назарова, которую называли «всероссийской бабушкой» снялась в таких сериалах, как «Бригада» и «Моя прекрасная няня». Ее очень любили зрители.