Вымогательство денег: солистку группы Reflex грозятся убить

Ирина Нельсон и ее муж Вячеслав Тюрин обратились в полицию.

Солистку группы Reflex Ирину Нельсон грозятся убить. Певица и ее муж музыкальный продюсер Вячеслав Тюрин получают письма с угрозами по электронной почте. В сообщениях сказано, что некто уже вырыл могилы в Московской области для обоих.

Как сообщает Telegram-канал Mash, автор устрашающих писем не просто так угрожает звездной паре. Ему нужны деньги, причем ни много, ни мало, а 850 тысяч рублей.

Адвокат Нельсон и Тюрина Вадим Лялин считает, что письма шлет психически неуравновешенный человек.

Недавно Ирина Нельсон объявила, что выпускает книгу о своей жизни, над которой работала два года. Биография получила название «Люблю». Именно на страницах издания Ирина расскажет о том, о чем никогда не сообщала журналистам.