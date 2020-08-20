Наследство Легкоступовой: будет ли Юрий Фирсов на него претендовать

Валентину Легкоступову похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище. Проститься с певицей пришли друзья и знакомые. Появился на панихиде и теперь уже вдовец Юрий Фирсов. Ранее родственники артистки заявляли, что отстранили его от организации церемонии прощания. Яхтсмен пришел не один, с сыном. Упал на колени и целовал покойную супругу. Раскаивался, что не уберег.

Они прожили в официальном браке чуть больше месяца. Венчались в начале июля в Крыму в присутствии 72-летней мамы Валентины. Тогда Галина Ивановна была рада за дочь и, по словам близких, даже хвалила третьего зятя. А в день похорон ее увезли на скорой помощи.

Буквально через несколько дней после смерти Легкоступовой, все начали задаваться вопросом: «А кому достанется все то, что нажила певица»? Квартира в Москве, бизнес. Претендентов четверо: мама, дочь Анетта, сын Матвей и вдовец Фирсов. Но сегодня его друг сообщил «Комсомольской правде», что на квадратные метры Юрий не будет претендовать. Он слишком убит горем.

Накануне стало известно, что у менеджера Легкоступовой Максима Екимова и Юрия Фирсова состоялся серьезный разговор. Яхтсмен заявил ему 6 августа, что теперь лично будет заниматься творчеством певицы. Он обещал ей организовать концерты, купить новые песни и записать альбом.

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Валентина Легкоступова умерла в реанимации 14 августа. Причиной стала черепно-мозговая травма, которую певица получила, упав в собственной квартире несколькими днями ранее.