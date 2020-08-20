Тайный свидетель от адвоката Пашаева описал человека, управлявшего джипом Ефремова

Свидетель Пашаева — Александр Кобец — настаивает, что за рулем был другой человек. Кобец в момент аварии оказался рядом с машиной Ефремова и видел все происходящее в деталях.

«Мы гуляли в сторону пассажа после пива, услышали удар и я подошел к белой машине, которая в хлам. Вижу — машина смята, через пару секунд подошел к джипу», — рассказал Кобец в суде.

Мужчина уверяет, что во внедорожнике находилось два человека: один сидел за рулем,а второй на пассажирском кресле. Тот, что вышел с пассажирской стороны был Михаил Ефремов, свидетель сразу узнал актера, хоть тот и был сильно пьян, сообщает 5-tv.ru.

Управлял джипом брюнет, примерно сорока лет. Он был одет в болоньевую жилетку. При этом Кобец смог описать и другие приметы возможного виновника ДТП.

Стоит отметить, что на месте аварии видели актера Ивана Стебунова, но оказалось, что он приехал позже, когда узнал о происшествии. Тем не менее, именно Стебунов подходит под описание тайного свидетеля защиты, пишет сайт Актуальные новости.

Суд уточнил, насколько хорошо Кобец видит в темноте? Выяснилось, что у мужчины имеются проблемы со зрением. Еще в детстве в результате травмы ему заменили хрусталик, второй глаз имеет минус 3 диоптрии.