Адвокат Михаила Ефремова заявил, что за рулем в момент ДТП был другой человек

Адвокат Эльман Пашаев в ходе судебного заседания рассказал, что в момент ДТП на Садовом кольце автомобилем Ефремова управлял не актер, а другой человек. Он попросил приобщить к делу протокол опроса свидетеля. Им стал Алексей Кобец из города Иваново.

Как передает Telegram-канал НеМалахов, Кобец сказал, что «за рулем автомобиля Ефремова был молодой человек без седины».

«Когда я подошел к водительскому сиденью, там был молодой человек, он собирал подушки безопасности. Я спросил, нужна ли помощь. Он сказал мне: «Пошел на … Я отошел к морде автомобиля, а друг мне говорит: «О, смотри, Ефремов» — он стоял возле белой машины. Держит горло и трет шею. Он 100% сидел на пассажирском сиденье», — зачитал в суде показания Кобеца Пашаев. Об этом сообщает Telegram-канал Подъем.

Чуть позже Кобец признался в зале Пресненского суда, что видит только одним глазом, и то на «минус три». Именно поэтому он не водит автомобиль. Его слова передает Агентство городских новостей Москва.

В ходе судебного разбирательства защитники родственников погибшего Сергея Захарова направили ходатайство о том, что Эльман Пашаев подкупает свидетелей. Суд отклонил документ.

ДТП в Москве с участием авто Михаила Ефремова случилось 8 июня. После него водитель фургона интернет-магазина Сергей Захаров скончался в больнице. Актер находился под домашним арестом. На заседание суда, которое должно было состояться 11 августа, он явился, но процесс не состоялся. Ефремова госпитализировали с подозрением на инсульт. Диагноз подтверждал и Эльман Пашаев, но позже отказался от своих слов, обвинив журналистов в некомпетентности.