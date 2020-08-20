Сотрудник «Википедии» объяснил, почему удаляются страницы актеров озвучки

Ранее актер дубляжа Иван Жарков возмутился тому, что информацию о нем и других его коллега исключили из популярного сайта.

17 августа российский актер дубляжа Иван Жарков (озвучивает Тора в киновселенной Marvel) посетовал на своем YouTube-канале о следующей несправедливости. По словам мужчины, из русской версии «Википедии» уже несколько лет намеренно удаляются статьи об отечественных актерах дубляжа. Ответственен за это якобы модератор зовущий себя «Сидик из ПТУ» — он считает, что озвучка не так ценна, как полноценная актерская игра, поэтому работникам этой сферы не нужно размещать о себе информацию на популярнейшем ресурсе. Более того, Жарков отметил, что в соцсетях модератор радуется каждой удаленной им странице.

Всего артист, кроме своего, насчитал более 60 имен, необоснованно вычеркнутых из «Википедии». Поднятая им тема вызвала резонанс в интернете.

И вот радио «Комсомольская правда» обратилось за комментарием по данной проблеме к исполнительному директору некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станиславу Козловскому. Тот отметил, что на сегодняшний день на популярном сайте имеется около 500 статей о российских актерах озвучки, но некоторые, действительно, были удалены.

«Как устроена «Википедия»: не на любую тему, не про любого человека может быть статья. Есть некоторые критерии, которым статья должна соответствовать», — сказал Козловский.

По его словам, для наличия статьи об актере тот должен быть известен, а его известность определяется количеством публикаций вне «Википедии» и частотой интервью в профессиональной прессе. Что касается Жаркова, то он давал интервью, в основном, блогерам, поэтому не прошел по критериям.

Козловский отметил, что названный модератор лишь предлагает удалить какую-либо статью, а после этого работники сайта проводят обсуждение данного действия и выносят аргументированное решение. Таким образом, получается, что ни один материал из популярного сайта не был удален по чьей-то прихоти.