Валентину Легкоступову похоронили в ее любимом платье и в окружении подсолнухов

Певицу Валентину Легкоступову похоронили в ее любимом платье. На шее у нее был завязан бежевый легкий газовый шарф. При этом в ногах у певицы лежали обожаемые ею при жизни подсолнухи.

Отметим, что представителей СМИ на церемонию прощания не пустили. Родные не хотели, чтобы журналисты фотографировали исполнительницу хита «Ягода-малина» в гробу. Пошли даже слухи, что гроб, вообще, не будут открывать. Но на похоронах артистка после необходимых манипуляций предстала с идеальным макияжем. Те, кто пришел на церемонию отметили, что у нее не было ни единой морщинки.

Среди присутствующих даже раздались возгласы: «Краше Началовой». Таким образом некоторые вспомнили похороны певицы, которые прошли полтора года назад, сообщает портал Dni.ru.

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Напомним, что Валентине Легкоступовой было всего 54 года. Сейчас проверяется, что стало причиной ее смерти. По одной из версий, ее мог избить третий муж яхтсмен Юрий Фирсов. Хотя, возможно, она просто упала сама в ванной и получила сильный ушиб головы, приведший в итоге к коме, а чуть позже к смерти.