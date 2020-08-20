Мать Легкоступовой на скорой помощи увезли в одну из больниц с церемонии прощания с дочерью

Мать певицы Валентины Легкоступовой стало плохо в траурном зале Троекуровского кладбища, когда она прощалась со своей дочерью. Известно, что на церемонию пожилую женщину привезли в специальном кресле. Она сидела у изголовья гроба.

До поры до времени она держалась, как могла. Прикрывала платком мокрые от слез глаза. Но когда началась церковная панихида, то женщина не выдержала.

В результате на место приехала машина скорой помощи. Женщину положили на носилки и увезли в больницу. Зять певицы Станислав Бриль заявил, что матери Валентины Легкоступовой «очень плохо». В ближайшее время родственники выяснят, где она находится, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что исполнительнице хита «Ягода-малина» на момент смерти было всего 54 года. Сейчас рассматривается несколько версий трагедии. Либо она сама упала в ванной комнате и получила серьезные травмы головы. Либо ее избил муж — яхтсмен Юрий Фирсов.