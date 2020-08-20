«Не баба, не мужик!»: Феликс Царикати назвал виновного в смерти Валентины Легкоступовой

Как отметил эстрадный певец, он прекрасно знал двух первых мужей своей подруги, а вот с третьим знаком не был.

Певец Феликс Царикати, который пришел проводить в последний путь свою коллегу Валентину Легкоступову, на церемонии прощания назвал виновного в смерти исполнительницы легендарного хита «Ягода-малина». По его мнению, это третий муж звезды яхтсмен Юрий Фирсов.

«Я знаком с Валечкой с 1991 года. Она всегда мне говорила: «Ты лучший на нашей эстраде певец». Я знал всех ее мужей – первого, Игоря, второго, Лешу. Но откуда взялся этот Юрий Фирсов? Не баба, не мужик! Это он виноват в смерти Валюшки!» Феликс Царикати

Как добавил Царикати, который не смог сдержать слез на церемонии, он уже неделю не может спокойно спать. Мужчина пребывает в шоке от случившегося. Кстати, в траурный зал Троекуровского кладбища пришли и другие знаменитости, чтобы проститься с подругой. Среди них был, к примеру, певец Сергей Пенкин, телеведущий Андрей Малахов и многие другие, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что следователи пока проводят проверку по поводу смерти Легкоступовой. По одной из версий, она сама оступилась в ванной и упала, получив серьезную травму головы. При этом сразу не обратилась за помощью. Позже впала в кому и умерла. Однако, возможно, в ее смерти виновен муж Юрий Фирсов. Он выпивал с женой и мог нанести ей несколько ударов по голове, что в итоге обернулась страшной трагедией.