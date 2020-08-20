«Все слова только лично, только наедине»: Высоцкая поздравила мужа с 83-летием архивными романтичными фото

Актриса и режиссер на снимках выглядят очень счастливой парой.

Свое 83-летие 20 августа отмечает один из выдающихся современников, режиссер театра и кино, актер, продюсер Андрей Кончаловский. Его жена, телеведущая Юлия Высоцкая поздравила в своем микроблоге мужа, опубликовав подборку совместных теплых фото.

«Просто оставлю здесь несколько фотографий. Все слова только лично, только наедине. Сегодня твой день, а значит, мой», — обратилась к мужу звезда.

На снимках — только муж и жена. Фотографы в разное время запечатлели нежные объятия супругов, их поцелуи и взгляды, полные искренних чувств. В stories Высоцкая продолжила размещать снимки.

Кстати, сама телеведущая несколько дней назад отметила свое 47-летие. К слову, Юлия Высоцкая стала пятой женой мэтра. Они сыграли свадьбу в 1998 году. В браке у них появились двое детей: дочь Мария и сын Петр. Всего у Кончаловского семеро детей.