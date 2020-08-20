«Был такой нервный полет»: Самойлова призналась, что из Турции вернулись не все члены семьи

Две недели модель с мужем Джиганом и детьми отдыхали в Анталии.

После того, как Россия открыла границы с Турцией, многие звезды устремились на Средиземноморские курорты Анталийского побережья. Среди желающих получить турецкий загар оказалась и многочисленная семья Джигана и Оксаны Самойловой. Две недели они отдыхали и постили фото и видео из отпуска, но все когда-то заканчивается, и вот уже многодетные родители с наследниками вернулись домой.

Возвращаться с отпуска Самойловой пришлось с подпорченным настроением. И не только потому, что отпуск закончился. Оказалось, что в аэропорту у семьи произошли неприятности, о которых в stories поведала сама многодетная мать.

«У нас вчера был такой нервный полет. Я не хочу рассказывать, чтобы не разжигать конфликт. Но прилетели мы просто не все. Двоих людей просто не посадили на самолет», — призналась модель.

Инстадива многозначительно умолчала о том, кто же остался в Турции, некоторые в Сети стали делать предположения о том, что Джиган взялся за старое.

К слову, в Турции остался и багаж многодетной семьи – без вещей вернулась маленькая Майя. Девочка очень переживает за свои тапочки, которые оказались в том чемодане.