Третий муж Легкоступовой последним подошел к гробу, чтобы проститься с покойной женой

Третий муж покойной певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Анатолий Фирсов, появился на церемонии прощания с женой, которая ушла из жизни несколько дней назад. При этом он последним подошел к ее гробу и простился с исполнительницей хита «Ягода-малина». По словам очевидцев, мужчина не смог сдержать слез. После этого его вывели из зала и увезли в неизвестном направлении.

Отметим, что родные Валентины Легкоступовой не стали общаться с яхтсменом. Они сидели отдельно от него. Не будет Юрия Фирсова и на церемонии захоронения ее праха. Певицу было решено кремировать, как она просила еще при жизни, сообщает «СтарХит».

Ранее дочь Легкоступовой Анетта Бриль говорила, что спортсмен ей угрожал. Она его боялась и первые дни не приходила к матери, которой, возможно, уже тогда требовалась помощь. Когда же она пришла, то Юрий Фирсов был сильно пьян, а мать оказалась с пробитой головой.

Сейчас с мужчиной работают следователи. Не исключено, что он может быть причастен к смерти жены, которая, как известно, могла упасть в ванной комнате в своей квартире. По другой версии, ее все же избил именно Фирсов. Добавим, что Легкоступовой было всего 54 года.