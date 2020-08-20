«Ничего не видно»: Константин Хабенский и Ольга Литвинова отдыхают в Крыму

Супруги Константин Хабенский и Ольга Литвинова, как и многие российские звезды, отдали предпочтение отечественному отдыху. Пара остановилась на южном берегу Крыма, где дегустирует местную кухню, наслаждается видом гор и моря. Впрочем, как заметила Ольга в своем Instagram, их совсем не видно.

«Ничего не видно… ни моря, ни солнца, ни гор….., а чебуреки были отличные, впрочем, их тоже не видно», — подписала совместный снимок Литвинова.

Подписчики отметили, что Константин и Ольга – замечательная пара и пожелали им отличного отдыха. Некоторые пригласили заглянуть в Севастополь.

Напомним, что Хабенский женился на Литвиновой в 2013-м году. Пара воспитывает двух дочерей, старшей из которых, Александре, четыре года. Вторая девочка у актеров родилась в 2019-м. У Хабенского есть сын Иван от предыдущего брака с Анастасией Смирновой, которая скончалась от онкологического заболевания. Мальчик живет с бабушкой в Испании.