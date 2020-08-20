«Еле сводим концы с концами»: Ольга Бузова сыграла роль матери-одиночки

В своей соцсети популярная телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась социальным роликом. В сюжете рассказывается история семьи. Героиня Бузовой ругается со своим мужем, а тот, разозлившись, уходит из дома. Звезда остается одна с маленьким сыном. Проходит несколько лет. И вот, некогда влюбленные встречаются в кафе. На вопрос от бывшего мужа о делах, Ольга отвечает: «Все хорошо». Однако внутренний голос рассказывает правду: женщина устроилась на две работы, чтобы прокормить сына.

«Мы еле сводим концы с концами», — рассказывает героиня ролика.

Позже зрители узнают, что и в жизни блудного мужа Бузовой все не так хорошо.

«Ни деньги, ни дорогие машины не приносят мне счастье», — признается мужчина.

Герой рассказывает, что испытывает стыд за то, что бросил жену и ребенка.

Минутная встреча заканчивается. У Бузовой звонит телефон. Бывший муж предлагает ей деньги, однако девушка отказывается и уходит.

больше по теме Ольга Бузова выпустила новый клип Композиция называется Mira me bebe.

Реакция подписчиков не заставляет себя ждать. Видео уже набрало почти 299 тысяч просмотров.

«К сожалению, такое сплошь и рядом», «Сильное видео», — оценили пользователи соцсети.

Под постом телеведущая поделилась своими мыслями.

«Я считаю, что мужчина стоит ровно столько, сколько стоит его слово. Берегите свои семьи», -написала Ольга.

Сразу после премьеры видео Бузова записала stories, в которых объяснила, зачем она сняла социальное видео.

«Я хочу, чтобы вы смотрели и понимали, как не нужно делать», -призналась певица и телеведущая.

Отметим, что в реальной жизни на личном фронте у звезды все хорошо. Телеведущая встречается с популярным видеоблогером Давидом Манукяном. До встречи с Ольгой Манукян был в отношениях с видеоблогером Кариной Кросс, а Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.