Читатели Teleprogramma.pro назвали лучшего победителя всех сезонов шоу «Голос»

Первый канал приступил к съемкам девятого сезона шоу «Голос». Снимками из студии поделилась Полина Гагарина в своем Instagram. Она снова заняла одно из красных кресел членов жюри. Компанию ей составят Баста, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. Подписчики по-разному отреагировали на новость.

«Полина, рады вас видеть в «Голосе», только смените политику… не надо умолять идти к себе в команду и напирать на то, что вы «девочка», — написал один из пользователей Сети.

А вот некоторые отметили, что после первых трех сезонов смотреть шоу уже не интересно.

Портал Teleprogramma.pro провел опрос среди читателей, в котором предложил назвать лучшего победителя предыдущих восьми сезонов.

Больше всего голосов – 28,57 процента было отдано за Дину Гарипову. Она стала победительницей первого сезона шоу «Голос» в 2012 году. Второе место, по мнению наших читателей, разделили Александра Воробьева и Сергей Волчков (по 20 процентов). Они одержали победу в проекте в 2014 и 2013 годах соответственно. 14,29 процента проголосовали за Иеромонаха Фотия. Он стал лучшим в «Голосе» 2015 года.

Девятый сезон шоу «Голос» — уже скоро на Первом канале.