Поклонники завалили гроб Валентины Легкоступовой цветами на церемонии прощания с певицей

Сначала родные не хотели пускать посторонних, но фанаты исполнительницы хита «Ягода-малина» все равно пришли.

Поклонники певицы Валентины Легкоступовой в большом количестве пришли на церемонию прощания с певицей, которая проходит на Троекуровском кладбище Москвы. При этом она завалили гроб исполнительницы хита «Ягода-малина» цветами.

Интересно, что изначально родные не хотели пускать к гробу посторонних и малознакомых лиц. Они переживали, что кто-нибудь сфотографирует певицу. Позже они, судя по всему, изменили свое решение.

Проститься со звездой пришли ее самые родные люди. На церемонии прощания, в частности, были замечены дочь певицы Анетта Бриль, сын Матвей и даже предыдущий муж Алексей Григорьев. Среди коллег Легкоступовой были замечены Феликс Царикати, Светлана Лазарева, Михаил Муромов, Ирина Грибулина и многие другие. Около кладбища дежурила скорая помощь, на случай, если кому-то станет плохо, сообщает «СтарХит».

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Отметим, что до сих пор нет точной информации о причинах смерти звезды. По одной из версий, она сама упала в ванной и получила серьезные травмы головы. Через несколько дней певица впала в кому и скончалась. По другой версии, ее мог избить третий муж Анатолий Фирсов. Сейчас этой историей занимаются следователи.