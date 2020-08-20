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«Огонек» 1989 год»: Шифрин обнародовал игривое фото Пугачевой в белых бусах и бантиках

Также артист опубликовал кадры с юным Киркоровым, Пресняковым и Белоусовым.

«Огонек» 1989 год»: Шифрин обнародовал игривое фото Пугачевой в белых бусах и бантиках
Алла Пугачева. Фото Global look press

Известно, что Алла Пугачева предпочитает одеваться в черное. От этой привычки долгое время ее пытался отучить дизайнер одежды Алишер, однако, в какой-то момент понял, что бороться с этим бесполезно. Народная артистка обладает своенравным характером и четко представляет, как она должна выглядеть, не ориентируясь ни на чьи иные вкусы.

Именно поэтому все кутюрье, которые с ней когда-либо работали, всегда говорили, что они действовали в сотворчестве с Примадонной, а вовсе не были ее стилистами. Зная об этих особенностях характера звезды, снимок, который опубликовал в своем блоге Ефим Шифрин кажется особенно удивительным.

Шифрин обнародовал редкий снимок Пугачевой на «Огоньке» 1989 года. Фото
Шифрин обнародовал редкий снимок Пугачевой на «Огоньке» 1989 года. Фото https://www.instagram.com/koteljnik/

На нем Алла Борисовна предстает в абсолютно противоположном образе – тотальном белом, причем с игривыми бантиками на голове и бусами на шее. Таких украшений, конечно же, на певице сейчас не увидишь. Кадр был сделан в далекое советское время.

«Огонек» 1989 год», — пояснил Шифрин.

Кроме Пугачевой на фото предстают Александр Ширвиндт, Михаил Державин и, конечно же, Ефим Шифрин.

Шифрин обнародовал редкий снимок 1989 года. Фото
Шифрин обнародовал редкий снимок 1989 года. Фото https://www.instagram.com/koteljnik/

Также юморист опубликовал и другие кадры, на которых можно заметить молодого Филиппа Киркорова, Женю Белоусова, Жанну Агузарову, Екатерину Шаврину, Игоря Корнелюка, Владимира Преснякова, Владимира Матецкого и других советских звезд.

Шифрин обнародовал редкий снимок 1989 года. Фото
Шифрин обнародовал редкий снимок 1989 года. Фото https://www.instagram.com/koteljnik/

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