«Огонек» 1989 год»: Шифрин обнародовал игривое фото Пугачевой в белых бусах и бантиках

Известно, что Алла Пугачева предпочитает одеваться в черное. От этой привычки долгое время ее пытался отучить дизайнер одежды Алишер, однако, в какой-то момент понял, что бороться с этим бесполезно. Народная артистка обладает своенравным характером и четко представляет, как она должна выглядеть, не ориентируясь ни на чьи иные вкусы.

Именно поэтому все кутюрье, которые с ней когда-либо работали, всегда говорили, что они действовали в сотворчестве с Примадонной, а вовсе не были ее стилистами. Зная об этих особенностях характера звезды, снимок, который опубликовал в своем блоге Ефим Шифрин кажется особенно удивительным.

На нем Алла Борисовна предстает в абсолютно противоположном образе – тотальном белом, причем с игривыми бантиками на голове и бусами на шее. Таких украшений, конечно же, на певице сейчас не увидишь. Кадр был сделан в далекое советское время.

«Огонек» 1989 год», — пояснил Шифрин.

Кроме Пугачевой на фото предстают Александр Ширвиндт, Михаил Державин и, конечно же, Ефим Шифрин.

Также юморист опубликовал и другие кадры, на которых можно заметить молодого Филиппа Киркорова, Женю Белоусова, Жанну Агузарову, Екатерину Шаврину, Игоря Корнелюка, Владимира Преснякова, Владимира Матецкого и других советских звезд.