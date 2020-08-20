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Андрей Малахов в маске и Светлана Лазарева в темных очках приехали проститься с Валентиной Легкоступовой

Певица будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Андрей Малахов в маске и Светлана Лазарева в темных очках приехали проститься с Валентиной Легкоступовой
С Валентиной Легкоступовой прощаются на Троекуровском кладбище/http://globallookpress.com/

На Троекуровском кладбище столицы началась траурная церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой, которая прославилась своим хитом «Ягода-малина». Звезде было всего 54 года.

Светлана Лазарева. Фото
Лазарева приехала проститься с Легкоступовой/Владимир Веленгурин/КП

На траурной церемонии появилась многие звезды российского шоу-бизнеса. К примеру, приехал телеведущий Андрей Малахов в медицинской маске. Именно к нему пришел после смерти жены яхтсмен Юрий Фирсов, чтобы изложить свою версию развития событий.

Андрей Малахов. Фото
Малахов появился на Троекуровском кладбище/Владимир Веленгурин/КП

Была замечена и певица Светлана Лазарева. Она дружила при жизни с Валентиной Легкоступовой. Для нее смерть яркой исполнительницы стала, как, впрочем, и для многих россиян, крайне неожиданной, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что сейчас следователи рассматривают несколько версий смерти звезды. По одной из них она упала в ванной и сильно ударилась головой. Вскоре певица впала в кому, из которой уже не вышла. По другой версии ее избил муж, что и привело к травмам и смерти певицы.

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Андрей МалаховВалентина ЛегкоступоваВалентина Легкоступова последние новостиСветлана ЛазареваТроекуровское кладбище