«Черное и белое»: Собчак и Богомолов предстали на презентации сериала о маньяке в контрастных одеяниях

Константин Богомолов выступил соавтором сценария и режиссером нового сериала о маньяке с красноречивым названием «Хороший человек». Картина основана на реальных событиях, которые произошли в Ангарске, где долгое время орудовал одержимый Михаил Попков.

Кинодеятель задействовал в главных ролях Никиту Ефремова и Юлию Снигирь, сыгравших следователей. Кроме того, бывший муж Дарьи Мороз не забыл и про свою благоверную – Ксению Собчак, которая изобразила бизнесвумен Ларису Вереш.

На презентацию по поводу выхода фильма на интернет-платформе START, светская львица и ее супруг пришли в контрастных одеяниях.

«Выступили тандемом: черное и белое. Константин, спасибо за прекрасный сериал и за то, что взял в дримкаст!» — написала она в личном блоге.

Ранее мы писали о платье, которое подобрала для презентации Ксения. Стоит оно больше 100 тысяч, ну а его бренд видно по всему периметру одеяния — Balenciaga.