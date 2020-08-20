Анна Хилькевич поделилась фото своих подросших дочек в красивых платьях

Актриса Анна Хилькевич в Instagram рассказала, что ее младшая дочь Маша отмечает свой второй день рождения. Из-за пандемии праздник пришлось отметить в несколько необычном формате без большого количества гостей.

Как сказала звезда, особенно она волновалась за свою старшую дочь Арианну. Ей было интересно посмотреть, как девочка перенесет «чужой праздник», где все подарки предназначены не для нее. По словам Хилькевич, отдельная история у них в семье случилась с выбором платьев для дочек. По ее собственному признанию, она сломала всю голову, чтобы слез и обид между сестрами было по минимуму.

«В итоге каждой из них мне пришлось взять красивущие платья. Я перестраховалась, и теперь их у нас несколько, и, видимо, нас ждет показ мод, но именно благодаря наряду, который очень зашел Ариаше (я заранее дала ей возможность выбрать платье), истерики не случилось. Все счастливы и довольны». Анна Хилькевич

Напомним, что Анна Хилькевич была замужем за директором по объектам сериала «Барвиха» Антоном Покрепой. Через полтора года после свадьбы они развелись. В августе 2015 года она вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. У них растут две дочки.