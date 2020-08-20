«Интересен я сам»: Высоцкая объяснила, почему ее муж не читает художественную литературу

Юлия Высоцкая на своем YouTube-шоу «Мне это нравится» рассказала о своей закулисной жизни, той, что не увидишь на экранах ТВ, кино или на сцене театра. Звезда призналась, что большое значение уделяет домашнему хозяйству и, в частности, сервировке стола. Она уверена, что с хорошей посудой и приборами пища становится вкуснее.

Кроме того, актриса заговорила о своем муже и его любимых книгах. Ее закадровая собеседница решила узнать у артистки, почему Андрей Кончаловский предпочитает философские книги.