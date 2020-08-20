Бывший муж Пелагеи показал, как проводит время с новой возлюбленной

Хоккеист Иван Телегин уже год встречается с Марией Гончар. 32-летняя красавица получает доход от собственной турфирмы. Кроме того, у блондинки довольно состоятельные родители. Однако в личной жизни Гончар складывалось не все гладко. На протяжении года СМИ обсуждают громкий развод хоккеиста и певицы. Несмотря на это, Гончар и Телегин наслаждаются друг другом. Пара даже завела собаку по кличке Фокси. У нее уже есть свой Instagram.

На этой странице влюбленные и поделились милым снимком. На фото Гончар, Телегин и Фокси сидят в машине. Кажется, ребята собрались погулять.

Пока хоккеист развлекается с новой подругой, 33-летняя Пелагея пытается разобраться с разводом. Напомним, пара рассталась в 2019 году. Официальную причину супруги не назвали. Но Телегин выложил откровенный пост.

«В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий», — объяснил Иван.

Также хоккеист поблагодарил Пелагею за все, что было. В браке у пары родилась дочь Таисия. Однако расстаться мирно не удалось. Иван потребовал часть имущества. По слухам, за весь год хоккеист практически не виделся с дочерью. Недавно стало известно, что певица наняла охрану для своей семьи. Пелагее начали поступать анонимные угрозы.