«Не скажешь, что беременная»: Подольская запечатлелась на пляже в алом купальнике с мокрыми волосами

Наталья Подольская на внушительных сроках беременности отправилась на отдых в Турцию. Ее муж Владимир Пресняков остался дома, а компанию ей составил сын Артемий, сестра-близняшка Юлианна и ее дети.

Звезда не стала скупиться на свой отпуск и выбрала пятизвездочный отель в Белеке, стоимость проживания в люкс-номерах которого стоит около 60 тысяч рублей в сутки. За границей певица окончательно перестала скрывать свою беременность и без стеснения носит яркие пляжные наряды, делясь со своими подписчиками свежими фото.

На последнем кадре, который она обнародовала в личном блоге, Наталья предстает в алом раздельном купальнике и распахнутом на животе халате. Голову Подольской венчает соломенная шляпка. Артистка только что вышла из воды, и ее волосы все еще влажные.