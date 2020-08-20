«Жилплощадью обеспечена, руки золотые»: Елена Воробей попросилась замуж за Сергея Дроботенко

Юмористка Елена Воробей в Instagram призналась в любви к своему коллеге по сцене — 50-летнему артисту Сергею Дроботенко. Звезда опубликовала их совместный снимок. На фотографии Сергей Дроботенко сделал кислую мину и отказался от красной икры, предложенной ему коллегой.

«Я Сереге давно говорю, что я завидная невеста: жилплощадью обеспечена, руки золотые, ноги по колено в позолоте, неприхотлива в быту. И все могу, все! Даже икру для него наметала, а он хариус воротит. Говорит, переел». Елена Воробей

«Насильно накормить надо», «Наверное, он черной икры хотел отведать», «Пара бы из вас получилась очень хорошая», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Сергей Дроботенко холост. Ранее в беседах с журналистами он отмечал, что не собирается жениться, поэтому и счастлив. Что касается 53-летней Елены Воробей, то у нее в жизни было два фиктивных брака. После этого артистка была замужем за Андреем Кислюком. Он актер питерского театра «Буфф». Вместе они были на протяжении десяти лет, а потом расстались.