«Третий брак - на счастье?»: мужчины, рискнувшие жениться на Анне Седоковой
Видео
Белорусский Джеймс Бонд: что известно о любимом сыне Лукашенко Коленьке
Видео

Костюшкин рассказал, почему не любит свой день рождения

20 августа певцу исполнилось 49 лет. Стас признался, что считает праздник «ужасным».

Костюшкин рассказал, почему не любит свой день рождения
Стас Костюшкин. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс-газета"

В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Стас рассказал, что всегда праздновал день рождения в одиночестве. С самого детства все друзья певца куда-то уезжают. Маленькому Стасу давали 25 рублей, и тот шел за подарком. Обычно это были машинки. Сразу после этого будущий певец вместе с мамой покупал принадлежности к школе.

«Ну, ужасный праздник, любви у меня к нему как не было, так и нет», — рассказал Костюшкин.

Звезда признался, что его раздражают поздравления. Особенно, когда начинают хвалить.

«Что же вы весь год молчали, что я такой зашибатый?» — отвечает всем поздравляющим Стас.

Но есть и то, что певцу все же нравится. Жена Костюшкина, Юлия, печет праздничный торт наполеон, а дети дарят рисунки. В такие моменты звезда понимает, что с каждым годом становится лучше.

Напомним, вместе с Юлией Костюшкиной бывший солист группы «Чай вдвоем» воспитывает трех сыновей. Ранее певец рассказал, что его дети увлекаются дизайном и любят играть в компьютерные игры. По словам Стаса, жизнь с супругой не всегда гладкая, но без «Юльки» он жить точно не сможет. Сейчас артист работает над клипом на песню «Сладкая» и планирует заняться бизнесом.

Тэги

день рожденияСтас КостюшкинЮлия Костюшкина