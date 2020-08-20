«Со вкусом моря и счастья»: Арнтгольц поделилась редкими совместными кадрами с 10-летней дочерью

Татьяна Арнтгольц на личной страничке в Instagram поделилась редкими кадрами с 10-летней Машей. Актриса опубликовала в микроблоге свежий видеоролик, состоящий из разных нарезок. Судя по всему, вместе со своей звездной мамой наследница Ивана Жидкова позировала в дороге, снимая на память их совместное путешествие в родной Калининград.

Летний отпуск знаменитость решила провести в городе, где прошло ее детство. Навестить бабушку и дедушку вместе со мамой отправилась и Маша. Некоторые кадры были сделаны в аэропорту и в автобусе. Сама Татьяна призналась, что лето пролетело на одном дыхании. Но им удалось застать несколько жарких деньков, чтобы насладиться отдыхом на пляже и провести время с семьей.

«Это было прекрасное лето! Домашнее, семейное, жаркое! Со вкусом моря и счастья! Семья — это сила! Впереди осенняя пора и все ее очарование», — отметила актриса.

К слову, в Калининграде живут не только близкие Татьяны, в этот же город переехали и родители ее бывшего мужа. В Instagram Иван Жидков делился отпускными кадрами, на которых он позировал на местном пляже вместе с дочкой Машей и двухлетний сыном Степой от модели Лилии Соловьевой. Экс-возлюбленная актера не стала препятствовать поездке наследника с отцом, разрешив Ивану свозить их общего сынишку в гости к его родителям.