«Просто принц без белого коня»: поклонницы Бориса Корчевникова восхитились имиджем ведущего

У звезды огромная армия фанаток, но он пока не женат.

Телеведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников в Instagram поделился видеозаписью, на которой анонсировал выход своей передачи с музыкантом Александром Серовым. Исполнитель излил всю душу перед телеведущим и рассказал о перипетиях своей жизни и о том, как он непросто шел к славе.

Между тем поклонницы Бориса Корчевникова оставили под постом огромное количество восторженных отзывов, которые адресовали 38-летней звезде. Многие фанатки и вовсе откровенно просятся за него замуж.

«Борис, вы лучший ведущий, умеющий найти подход к каждому! Счастья вам. Крепкого здоровья!» «Борису все идет, чтобы не одел. А еще мне кроссовки New Balance на Борисе нравятся. Да и вообще он своей красотой затмит любого мужчину. Можно мне Бориса без коня?» «Вам идет этот пиджак. Просто принц без белого коня», — отметили в комментариях поклонницы.

Ранее сам Борис Корчевников спровоцировал слухи о своей скорой свадьбе. Он откровенно «клеился» к 24-летней дочке певицы Светланы Лазаревой — Наталье Кузьминой, которая трудится помощником депутата Государственной думы.