«Похудела килограмм на 30»: Солнцев обнародовал честные фото Бородиной из ее незвездного прошлого

37-летняя ведущая «Дома-2» Ксения Бородина — признанная красавица. Своей необычной восточной внешностью звезда обязана папе Киму Амоеву. Ее мама Инна Бородина разошлась с ним, когда дочери был всего годик, а потом и вовсе вышла замуж за итальянца и уехала из страны. Ксению воспитывали бабушка с дедушкой.
Будущая звезда телестройки в свое время закончила школу с углубленным изучением иностранных языков и факультет туризма в институте, но при этом всю жизнь мечтала работать именно на телевидении, рассылая свои резюме на различные шоу.
В начале 2000-х ее усилия дали первые результаты: Бородину пригласили на программу «Окна» с Дмитрием Нагиевым, где она играла роли людей с различными трагическими судьбами и интересными историями. А спустя пару лет Ксения появилась на «Доме-2» в качестве «прораба». Первое время девушка действительно изображала руководителя стройплощадки, раздавая задания участникам проекта, но потом стала просто ведущей наряду с Ксенией Собчак.
Уже в этих первых программах зрители были восхищены красотой миниатюрной брюнетки. Но, как оказалось, белая лебедь появилась из неоперившегося цыпленка — в юности Бородина была полной и забавно экспериментировала с макияжем. Заглянуть в ее прошлое помог почитателям звезды ее бывший коллега по «Дому-2» Рустам Солнцев, который обнародовал архивные кадры с Ксенией.
«Как ей удалось похудеть? Это победа!», «Колоссальные изменения на лицо! Ксю раньше и сейчас — две разные девушки», «Похудела килограмм на 30, плюс — стала по-другому краситься, одеваться», «Все мы такие были модники, кому за 30», «Кто это? С трудом узнаю Ксению», — прокомментировали фото фолловеры.