«Она своей внешностью помогала в нее влюбляться»: Серов вспомнил съемки Алферовой в клипе

Певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как в его клипе «Ты меня любишь» снялась актриса Ирина Алферова, считавшаяся в те годы первой красоткой страны.

«Ирина Ивановна согласилась принять участие в съемках клипа не сразу. К ней сначала обращался мой друг — композитор Игорь Крутой. Потом я предложил ей послушать кассету с моей песней. Сказал, что она исконно русская красавица и должна принять участие в съемках. В конечном итоге она согласилась». Александр Серов

Как отметил музыкант, красота Алферовой всем понятна.

«Я далеко не актер. Обыкновенный музыкант. Она мне помогала своей внешностью в нее влюбляться. Может быть, чтобы мое страдальческое лицо, растерянное стало другим. Получился альянс, который пробил сердца миллионов телезрителей. Я не знаю, что у них с Сашей Абдуловым произошло. Они как раз незадолго до съемок расстались», — заметил Серов.

Ранее сама Алферова рассказывала, что специально снялась в клипе Серова, чтобы насолить Абдулову.