«Между нами всегда стоял Игорь»: Серов объяснил, почему не создал семью с сестрой Крутого

По словам исполнителя, с телеведущей и светской львицей он знаком с шестнадцати лет.

Певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему не смог построить семью с сестрой своего друга, композитора Игоря Крутого, Аллой, которая была в него безумно влюблена.

«С Аллой мы знакомы с шестнадцати лет. Но между нами всегда стоял Игорь. И флюиды в тот момент своей жизни я не мог производить в ее направлении. Это было неэтично и нескромно. Да, наверное, и нелогично. Ее симпатия, безусловно, была ко мне. Ей нравилась моя манера и музыка. Но все-таки это была просто симпатия с моей стороны».

Александр Серов

Как отметил исполнитель, в начале девяностых годов фанатки просто не давали ему прохода.

«Девицы ломились в мой подъезд. Соседи меня за это ненавидели. Эти девки их достали. Некоторые поклонницы могли сделать нелепость. Говорили порой ненавистные слова, понимая, что я не отвечаю взаимностью. Мне говорили, что я слишком возомнил из себя», — сказал Серов.

Напомним, что Александр Серов получил огромную известность после выхода на советские экраны клипа «Мадонна». Певец в сотрудничестве с Крутым исполнил также такие популярные музыкальные произведения, как «Ты меня любишь», «Как быть», «Я люблю тебя до слез» и «Звездопад».